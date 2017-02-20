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Погода в Туле 20 февраля: тепло и ветрено

Погода в Туле 20 февраля: тепло и ветрено

На сегодня синоптики обещают сильный порывистый ветер, плюсовую температуру и мокрый снег с дождем.

По данным сайта Метеоинфо, 20 февраля в Туле будет облачно, местами пройдут небольшие осадки – мокрый снег, дождь до 2 мм. На дорогах гололедица.

Потепление продолжается – температура воздуха и ночью, и днем составит от -2 до +3 градусов.

Зато сегодня ожидается сильный юго-западный ветер  – 8-13 м/с, местами с порывами до 14-19 м/с. Атмосферное давление 735-740 мм ртутного столба.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:10 +1
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