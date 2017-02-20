За эти выходные сотрудники ГИБДД задержали 26 пьяных водителей

15 из них привлечены к ответственности за вождение в пьяном виде, 11 – за отказ от прохождения проверки.

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 26 пьяных водителей, из них 15 привлекли к административной ответственности по статье 12.8 КоАП РФ (управление транспортом в состоянии опьянения), а еще 11 – по статье 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

Госавтоинспекция напоминает:

Недопустимо управлять транспортом в состоянии опьянения! Не подвергайте здоровье и жизнь окружающих опасности, содействуйте выявлению нарушителей и не позволяйте своим близким и родным садиться за руль в нетрезвом виде.

Ваше неравнодушие позволит избежать трагических последствий, связанных с нетрезвым вождением автомобиля и сделает наш город безопаснее. Если вы стали свидетелем управления автомобилем водителем с признаками опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00, 32-45-02.