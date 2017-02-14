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В Тульской области в огне погибли отец с сыном

В Тульской области в огне погибли отец с сыном

Накануне трагедии они распивали спиртные напитки.

В ночь с 13 на 14 февраля в частном доме в деревне Русятино Заокского района в ходе тушения пожара были обнаружены тела 67-летнего хозяина дома и его 41-летнего сына. По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение 41-летнего мужчины с огнем при курении в постели.

Также предварительно установлено, что накануне трагедии отец с сыном распивали в доме спиртные напитки. Возгорание заметила женщина, проживающая в другой половине указанного дома, и вызвала пожарных.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:56 0
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