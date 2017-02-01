Тулячкам расскажут, как закрутить сумасшедший роман с собой

На фото Алёна Ленская

Приглашаем милых дамам немного отдохнуть во французском стиле и поговорить о красоте, шоколаде, мужчинах и любви к себе.

Бесконечная гонка за красотой, успехами в карьере, теплом и уютом в семье и при этом постоянное саморазвитие — как тут не устанешь? Для тех, кто хочет всё успевать, в ресторане «Большой Кремлёвский» состоится семинар «Как закрутить сумасшедший роман с собой».

В программе — выступление стилиста Яны Ясной и бизнес-вумен Алены Ленской, спецпроект от партнеров, вручение подарков от спонсоров, розыгрыш призов.