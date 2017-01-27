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Как закрутить сумасшедший роман с собой

Как закрутить сумасшедший роман с собой

В преддверии Дня всех влюбленных предлагаем поговорить о самом важном чувстве — любви к себе. Ресторан «Большой Кремлевский» встретит вас шампанским, Cafe de France побалует вкуснейшими десертами, а фотограф обеспечит красивыми аватарками на год вперед.

Яна Ясная расскажет о волшебном шарме французского стиля и объяснит, как собирать чемоданы, чтобы каждое путешествие было красивым.

И поможет ей в этом наш друг и партнер, Бутик «Амели». Без подарков не уйдет ни один гость.

А специальный гость мероприятия, неподражаемая Алена Ленская, поговорит о сокровенном и важном: как закрутить сумасшедший роман с собой? Пошаговая инструкция по улучшению жизни гарантирована.

Не обойдется и без сюрпризов!

Узнать подробную информацию и приобрести билеты вы можете у Евгении Водяхо: 8-953-432-97-03.

Где и когда?
Большой Кремлевский Ресторан
Большой Кремлевский Ресторан
Тула, Менделеевская 12В (территория Тульского кремля)
11 февраля 2017, суббота
13:30
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