В преддверии Дня всех влюбленных предлагаем поговорить о самом важном чувстве — любви к себе. Ресторан «Большой Кремлевский» встретит вас шампанским, Cafe de France побалует вкуснейшими десертами, а фотограф обеспечит красивыми аватарками на год вперед.

Яна Ясная расскажет о волшебном шарме французского стиля и объяснит, как собирать чемоданы, чтобы каждое путешествие было красивым.

И поможет ей в этом наш друг и партнер, Бутик «Амели». Без подарков не уйдет ни один гость.

А специальный гость мероприятия, неподражаемая Алена Ленская, поговорит о сокровенном и важном: как закрутить сумасшедший роман с собой? Пошаговая инструкция по улучшению жизни гарантирована.

Не обойдется и без сюрпризов!