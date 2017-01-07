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В музее командира крейсера «Варяг» прошла программа «Рождество Христово!»
Фото предоставлено музеем командира крейсера «Варяг».

В музее командира крейсера «Варяг» прошла программа «Рождество Христово!»

В программе приняли участие дети и взрослые из Тулы и Москвы.

6 января 2017 года в Музее командира крейсера «Варяг» прошла интерактивная программа «Рождество Христово!», в которой приняли участие дети и взрослые из Тулы и Москвы. Гости услышали рассказ о том, как правильно встречать Рождество, что такое Рождественский сочельник и как готовили Сочиво, что такое «колядки». Мероприятие сопровождалось показом слайдов. Дети с удовольствием рассматривали импровизированный «вертеп» - младенца, лежащего в яслях и дары Волхвов (смирна, настоящий ладан и другое).

Продолжилось мероприятие играми, хороводом вокруг рождественской ёлки, костюмированными колядками - дети ходили по залам музея с Рождественской звездой и пели колядки, сотрудники их встречали и угощали сладостями. Закончилось мероприятие появлением Деда Мороза и поздравлением всех с Рождеством!

сегодня, в 11:46 0
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