В музее командира крейсера «Варяг» прошла программа «Рождество Христово!»

Фото предоставлено музеем командира крейсера «Варяг».

6 января 2017 года в Музее командира крейсера «Варяг» прошла интерактивная программа «Рождество Христово!», в которой приняли участие дети и взрослые из Тулы и Москвы. Гости услышали рассказ о том, как правильно встречать Рождество, что такое Рождественский сочельник и как готовили Сочиво, что такое «колядки». Мероприятие сопровождалось показом слайдов. Дети с удовольствием рассматривали импровизированный «вертеп» - младенца, лежащего в яслях и дары Волхвов (смирна, настоящий ладан и другое).

Продолжилось мероприятие играми, хороводом вокруг рождественской ёлки, костюмированными колядками - дети ходили по залам музея с Рождественской звездой и пели колядки, сотрудники их встречали и угощали сладостями. Закончилось мероприятие появлением Деда Мороза и поздравлением всех с Рождеством!