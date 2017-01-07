Тульская область в первой десятке по уровню роста безработицы

Также в нашем регионе один из самых высоких показателей по количеству безработных.

Согласно данным Минтруда России, с 15 по 21 декабря 2016 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 1,6% и составила 875 939 человек. По состоянию на 14 декабря 2016 года таких было 862 350 человек.

На конец декабря 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан составляет 875,9 тысяч человек.

Один из самых высоких показателей по регионам наблюдается в Тульской области.

В 81 субъекте РФ отмечен рост численности безработных граждан. Наибольшее увеличение численности безработных граждан наблюдается в Тульской, Сахалинской, Иркутской, Липецкой, Волгоградской, Астраханской областях, Еврейской автономной области, Алтайском, Камчатском, Забайкальском, Ставропольском краях, Удмуртской, Чувашской, Кабардино-Балкарской республиках, республиках Крым, Мордовия, Бурятия, Алтай.

На 1 декабря 2016 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации составил 1,1% от численности экономически активного населения (на 1 декабря 2015 года – 1,2%).

По состоянию на 21 декабря 2016 года количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 млн единиц.