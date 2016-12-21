В «Эскспериментории» проходит выставка «Фабрика будущего». До её окончания осталось всего несколько дней – успейте попасть на выставку передовых технологий!

До окончания выставки роботов и технологий «Фабрика будущего», которая проходит в парке «Экспериментория» в ТРЦ «Макси», осталось всего четыре дня. И для зрителей организаторы подготовили сюрприз — на этой неделе на «Фабрике будущего» появился новый робот ARD по имени Даша. Она способна свободно передвигаться по помещению, общаться с людьми, распознавать их эмоции.

На «Фабрике будущего» можно поболтать с роботами о погоде, увидеть танцевальное шоу в их исполнении, на трехмерном принтере создать точную копию любой вещи или попасть в виртуальную реальность. Пространство «Фабрики будущего» — это 25 интерактивных зон. Интерактивных — потому что некоторыми роботами можно управлять самостоятельно, в любой игре можно поучаствовать, а в виртуальную и дополненную реальность можно и нужно погружаться.

На «Фабрике будущего» собраны роботы практически со всего мира: робот-собака, которого можно гладить, давать косточку, танцующие роботы, роботы-пауки, роботы, которые могут сражаться лазерными лучами, роботы, которые могут с тобой познакомиться и поболтать. Есть роботы, которых можно обучать — ездить по определенному маршруту, не падать со стола, играть в футбол или устроить турнир сумо. А за занавесом скрывается роботеатр — около десятка роботов устраивают настоящее танцевальное шоу. Всё это просто невероятно!

В зоне виртуальной и дополненной реальности можно надеть специальные очки и покататься на виртуальном автомобиле, порешать логические задачки в таких же очках, ловя по всей комнате виртуальные шарики. Одному или с друзьями устраивать гонки на машинках или стать участником совершенно фантастического эксперимента — силой мысли, которую считывает нейроинтерфейс, поднимать голографические шары или запускать вертолеты!

Для вашего удобства на выставке будут проводиться групповые экскурсии. Время проведения экскурсий: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00. Приходите в парк «Экспериментория» в ТРЦ «Макси» до 25 декабря!

Стоимость билета на посещение выставки для групп от 15 человек составляет 250 руб. Телефон для справок 71-77-76.

Фабрикабудущего.рф

experimentoria.ru

vk.com/fabfuture