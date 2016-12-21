Туляков приглашают в «Путешествие в сказку»

Фото предоставлено организаторами.

Выставка авторских кукол «Путешествие в сказку» откроется в Тульском историко-архитектурном музее в рамках проекта «Музей Не Игрушки».

В пятницу 23 декабря 2016 года в 17.00 в Тульском историко-архитектурном музее (проспект Ленина, 31) в рамках проекта «Музей Не Игрушки» состоится открытие выставки авторских кукол «Путешествие в сказку».

В экспозиции будут представлены лучшие куклы известных российских авторов. Большинство из экспонатов приедут в Тулу прямо с крупнейшей международной выставки «Искусство куклы – 2016», проходившей на прошлой неделе в московском Гостином Дворе.

Поразительные по качеству и одухотворенности работы художников никого не оставят равнодушным. В выставке участвуют почти полтора десятка авторов. В экспозиции прежде всего будут представлены куклы, выполненные в сказочной и фантазийной манере. Тема, выбранная кураторами для этой выставки, позволит всем гостям ощутить сказочную атмосферу новогоднего волшебства и праздника. И конечно, посетителей выставки ждет красочная елка и сюрпризы.

Место проведения:

ТИАМ, проспект Ленина, 27

Телефоны:

70-43-67 (Лилия Кашенцева, директор музея, руководитель проекта)

70-40-58 (Александр Аладин, специалист по связям с общественностью)

справка

«Музей Не Игрушки» – долговременный совместный проект Тульского историко-архитектурного музея и кукольной галереи «Вахтановъ» – крупнейшей российской галереи, представляющей авторских кукол и мишек Тедди, уже почти двадцать лет организующей выставки в России и за рубежом.