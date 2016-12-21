новости
новости
Регистрация
Туляков приглашают в «Путешествие в сказку»
Фото предоставлено организаторами.

Туляков приглашают в «Путешествие в сказку»

Выставка авторских кукол «Путешествие в сказку» откроется в Тульском историко-архитектурном музее в рамках проекта «Музей Не Игрушки».

В пятницу 23 декабря 2016 года в 17.00 в Тульском историко-архитектурном музее (проспект Ленина, 31) в рамках проекта «Музей Не Игрушки» состоится открытие выставки авторских кукол «Путешествие в сказку».

В экспозиции будут представлены лучшие куклы известных российских авторов. Большинство из экспонатов приедут в Тулу прямо с крупнейшей международной выставки «Искусство куклы – 2016», проходившей на прошлой неделе в московском Гостином Дворе.

Поразительные по качеству и одухотворенности работы художников никого не оставят равнодушным. В выставке участвуют почти полтора десятка авторов. В экспозиции прежде всего будут представлены куклы, выполненные в сказочной и фантазийной манере. Тема, выбранная кураторами для этой выставки, позволит всем гостям ощутить сказочную атмосферу новогоднего волшебства и праздника. И конечно, посетителей выставки ждет красочная елка и сюрпризы.

Место проведения: 

  • ТИАМ, проспект Ленина, 27

Телефоны: 

  • 70-43-67 (Лилия Кашенцева, директор музея, руководитель проекта)
  • 70-40-58 (Александр Аладин, специалист по связям с общественностью)
справка

«Музей Не Игрушки» – долговременный совместный проект Тульского историко-архитектурного музея и кукольной галереи «Вахтановъ» – крупнейшей российской галереи, представляющей авторских кукол и мишек Тедди, уже почти двадцать лет организующей выставки в России и за рубежом.

Автор: Ирина Голубицкая, вчера, в 12:31 +4
Другие статьи по темам
Место
ТИАМТула
Прочее
Выставка Не Игрушкикуклы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Молодежный центр «Родина» подарит Туле новогодний клип
Молодежный центр «Родина» подарит Туле новогодний клип
Аджоев: Тульский «Арсенал» пока не отказывается от поездки в Турцию
Аджоев: Тульский «Арсенал» пока не отказывается от поездки в Турцию
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика