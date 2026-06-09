Кимовский районный суд заключил под стражу мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого.

Фото пресс-службы судов и УСД Тульской области.

По версии следствия, трагедия произошла вечером в одной из квартир на улице Стадионной в Кимовске. Между двумя мужчинами вспыхнул конфликт из-за пользования телефоном.

Во время ссоры обвиняемый схватил нож и нанес знакомому удар в грудь. Полученное ранение оказалось смертельным — потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

8 июня суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 7 августа 2026 года.

Постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.