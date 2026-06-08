Фото из архива Myslo.

Самую крупную сумму потеряла 81-летняя жительница Большой Тулы. По данным полиции, аферисты несколько дней общались с пенсионеркой по телефону и в мессенджерах, убеждая ее, что неизвестные пытаются похитить деньги с ее счетов.

Чтобы якобы спасти накопления, женщине предложили передать их доверенному лицу. Поверив злоумышленникам, пенсионерка отправилась в Москву, где встретилась с курьером и отдала ему 900 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В полиции напоминают: сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не просят передавать наличные деньги курьерам или переводить их на так называемые безопасные счета. Если собеседник по телефону требует срочно снять деньги или обвиняет в финансировании терроризма, разговор следует немедленно прекратить.