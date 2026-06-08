Фото министерства спорта Тульской области.

«Мемориал братьев Знаменских» считается одним из старейших и наиболее престижных легкоатлетических турниров России. На протяжении десятилетий в нем участвовали ведущие отечественные и зарубежные спортсмены, олимпийские чемпионы и рекордсмены мира.

Так, на дистанции 800 метров Екатерина финишировала третьей с результатом 2 минуты 00,03 секунды. Это стало для нее новым личным рекордом.

Напомним, Екатерина Реньжина — одна из самых титулованных спортсменок Тульской области. Уроженка Тулы, мастер спорта международного класса, она начинала карьеру как спринтер, становилась чемпионкой России, побеждала на Всемирной универсиаде и Всемирных военных играх в составе эстафетной команды, а также завоевывала медали молодежного чемпионата Европы.

В последние годы Екатерина успешно выступает на средних дистанциях. В 2025 году она установила рекорд Тульской области в беге на 800 метров и возглавила Федерацию легкой атлетики региона.