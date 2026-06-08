В Туле суд вынес приговор 43-летнему мужчине, который сел за руль без прав в состоянии алкогольного опьянения.

Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, вечером 21 апреля автомобиль под управлением туляка был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Кутузова. По результатам освидетельствования водитель оказался пьяным. А при проверке выяснилось, что мужчина уже был лишен водительских прав.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему 300 часов обязательных работ, лишил права управления транспортными средствами на 2,5 года, а также конфисковал автомобиль DAEWOO NEXIA в доход государства.