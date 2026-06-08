12 июня в 19:00 Центральный парк Тулы станет площадкой для одного из самых зрелищных спортивных событий лета.

В октагоне зрителей ждет насыщенная программа из девяти поединков. На ринг выйдут опытные бойцы, которые представят яркие стили ведения боя и будут бороться за победу в каждом раунде. Организаторы обещают высокий уровень конкуренции, динамичные схватки и напряжение до финального гонга.

Соперниками туляков станут бойцы из Самарской, Московской и Рязанской областей, а также представители Грузии и Кыргызстана. Такое разнообразие участников делает турнир международным по составу и добавляет принципиальности каждому бою.

«Битва за Тулу» уже заявлена как одно из ключевых событий летнего спортивного сезона в городе и соберет в Центральном парке любителей единоборств и живых спортивных эмоций.