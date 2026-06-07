Делегацию Тульской области возглавлял губернатор Дмитрий Миляев. В ходе работы на команды на форуме были подписаны десятки соглашений. Кроме этого регион заявил о себе на ключевых дискуссионных площадках.

Центральным событием деловой программы ПМЭФ-2026 стало подписание стратегических соглашений. В копилке Тульской области их порядка 30-ти — с крупнейшими российскими компаниями и частными инвесторами. Общая сумма инвестиционных соглашений превысила 170 миллиардов рублей. Они будут направлены на реализацию масштабных проектов в сфере промышленности, жилищного строительства и развития туристической инфраструктуры, сообщает «Тульская пресса».

Одно из самых крупных с точки зрения инвестиций стало соглашение между правительством Тульской области и Группой компаний «ОСТ». Застройщик намерен до 2030 года построить на территории региона 15 жилых комплексов. Объем инвестиций составит почти 50 миллиардов.

Также в рамках соглашений, подписанных Дмитрием Миляевым в Тульской области:

Ozon построит логистический центр,

Птицефабрика «Тульская» построит комбикормовый завод,

«Щекиноазот» модернизирует свои производства.

Другие договоренности:

о сотрудничестве Тульской области с сервисом путешествий Туту, «Роснефтью» и Сбером;

с РЭУ им. Г. В. Плеханова — о зачислении и бесплатном обучении 20 студентов из тульских многодетных семей;

с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) о строительстве бегового центра;

о сотрудничестве с «Опорой России», Торгово-промышленной палатой РФ.

«Ожидается, что реализация подписанных документов позволит создать тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест и обеспечит дополнительный приток налоговых поступлений в региональный бюджет, что напрямую повлияет на качество жизни туляков», — отмечает издание.

Дмитрий Миляев на полях ПМЭФ-2026 провел ряд рабочих встреч, в частности — с главой «Дом.РФ» Виталием Мутко, руководителем Роскадастра Олегом Скуфинским, председателем ЛДПР Леонидом Слуцким, известным баскетболистом, чемпионом НБА Тимофеем Мозговым, руководством Совкомбанка и «Альфа-Банка».

Глава региона принял участие в пленарной сессии «Прагматичный подход в здоровьесбережении: лучшие российские и зарубежные практики работы с профилактикой».

«Дмитрий Миляев — один из немногих губернаторов, кто поделился успешным опытом на форуме. Одной из ключевых тем его выступления стала реализация здоровьесберегающих практик в Тульской области: в регионе выстаивается единая система здоровьесбережения, которая объединяет медицину, спорт, культуру, образование, муниципальную инфраструктуру и корпоративные практики; также Дмитрий Миляев рассказал об активной работе предприятий в этом направлении», — отмечет «Тульская пресса».

В своем выступлении губернатор подчеркнул, что здоровье жителей является безусловным приоритетом и становится «территорией семейного счастья».

Помимо работы с крупным бизнесом, глава региона уделил особое внимание общению с молодежью. В последний день ПМЭФ-2026 состоялась открытая встреча губернатора с «молодежными» делегациями Тульской и Ленинградской областей.

Итоги ПМЭФ-2026 для Тульской области — переход от точечных проектов к системному масштабированию экономики. Подписанные соглашения создадут прочный фундамент для социально-экономического развития региона на годы вперед.

«Питерский форум — шире, чем соглашения и инвестиции. Инвестиции — это не только деньги, направленные на создание производства или его модернизацию, это, прежде всего, вклад в человеческий капитал, в развитие демографии. В этом году на форуме мы подписали в том числе демографические соглашения с предприятиями, которые поддерживают своих сотрудников. Важно, что на ПМЭФ собирается большое количество людей, заинтересованных в развитии нашей страны», — подвел итоги ПМЭФ-2026 Дмитрий Миляев.