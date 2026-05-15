24 июня 2025 года в квартире дома № 1 по ул. Горняков в Болохово погибли 47-летний мужчина и двое его детей 16 и 18 лет. Их тела обнаружила 45-летняя мать семейства, когда пришла утром с работы.

Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

По данному факту в СК было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Обвинение было предъявлено слесарю ресурсоснабжающей организации. По версии следствия, именно некачественное проведение технического обслуживания газового оборудования в квартире на улице Горняков привело к трагедии.

В мае этого года мать семейства обратилась к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Женщина заявила, что до сих пор никто не привлечен к ответственности по факту гибели её мужа и детей.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах с учетом озвученных в обращении доводов.