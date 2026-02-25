  1. Моя Слобода
  4. Слесарь ответит в суде за смерть отца и двоих детей, отравившихся угарным газом в Болохово - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
Слесарь ответит в суде за смерть отца и двоих детей, отравившихся угарным газом в Болохово

СК предъявил обвинение слесарю ресурсоснабжающей организации.

Следственный комитет по Тульской области отчитался о ходе расследования уголовного дела о гибели семьи в Болохово. Обвинение в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть трех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), предъявлено слесарю ресурсоснабжающей организации.

По версии следствия, именно некачественное проведение технического обслуживания газового оборудования в квартире на улице Горняков привело к трагедии. Специалист выполнил работы не в полном объеме, из-за чего не были обнаружены неполадки, вызвавшие утечку угарного газа. В результате отравления погиб мужчина и двое его детей 17 и 19 лет.

Вину слесаря подтверждает комплекс проведенных экспертиз. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Расследование продолжается.

сегодня, в 15:25 +1
