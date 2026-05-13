ЧП случилось на 163-м км автодороги на участке ремонта моста через реку Осётр.

Фото подписчиков «Тула. Жесть»

На 163-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» (в зоне ремонта моста через реку Осётр) произошло ДТП с участием тяжелого грузовика. Водитель не выбрал безопасную скорость, двигаясь в сторону Ростова-на-Дону, в результате чего фура опрокинулась. Из кузова высыпалось 40 кубометров пиломатериала, которые перекрыли проезжую часть.

В данный момент движение организовано реверсивно — используется встречная полоса в направлении Москвы. Также водителям доступен объезд по региональной дороге Венев — Матвеевка. Сотрудники дорожной подрядной организации оперативно устраняют последствия: на месте работает спецтехника для расчистки. Полное восстановление движения ожидается через три часа.