Однако у этого плюса есть обратная сторона: чем сильнее прогревается воздух, тем больше влаги он способен удерживать. А значит, тулякам и жителям соседних регионов стоит готовиться к ливням и грозам.

Синоптики поясняют: ненастье на Русской равнине связано с полями фронтальной облачности, которые протянулись по периферии уральского антициклона. Уже сегодня в Центральной России пройдут интенсивные ливни, местами не исключены грозы.

В ближайшие дни, как прогнозируют в центре погоды «Фобос», обстановка над Европейской территорией страны существенно не изменится. Волны атмосферных фронтов будут приносить в регион вместе с грозовыми кучево-дождевыми облаками хорошо прогретые воздушные массы.

Пик потепления в Центральной России ожидается сегодня и завтра. Жителей Тулы, Москвы и областей Центрального федерального округа ждут комфортные +20…+23°. А в субботу и воскресенье облаков станет меньше, и столбики термометров поднимутся до +23…+25°. Главный минус такой погоды, предупреждают эксперты «Фобоса», — повышенная вероятность ливней с грозами. Так что, планируя дела, держите зонтик под рукой.