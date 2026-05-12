Мужчина проводил работы без средств индивидуальной защиты, надышался газом и скончался.

В Узловой следователи местного отдела регионального СУ СК России возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, 6 мая в пос. Брусянском при проведении гарантийных работ по очистке канализационных отводов произошло выделение газа. Один из работников отравился и умер на месте: он работал без средств индивидуальной защиты и приборов, измеряющих концентрацию газа.

Следователем проводится осмотр изъятой на предприятии документации, допрашиваются свидетели, назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица, причастные к нарушению правил безопасности при ведении работ.