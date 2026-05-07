Следственный комитет по Тульской области начал проверку по факту гибели мужчины на рабочем месте. Предполагается, что инцидент произошел из-за нарушений техники безопасности.

Трагедия произошла 6 мая. Один из рабочих погиб во время чистки канализационных труб и колодцев. Вероятной причиной смерти называют отравление ядовитыми парами.

Следователи уже провели осмотр места происшествия, назначили необходимые экспертизы и изъяли техническую документацию предприятия. Продолжается проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего.