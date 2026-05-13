Минувшей ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено пять украинских беспилотников. Глава региона уточнил, что пострадавших нет. По предварительной информации, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Помните: упавшие на землю БПЛА могут содержать взрывчатые вещества.

Приближаться к ним запрещено! Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА, они могут быть обработаны отравляющими веществами.

Будьте внимательны, при обнаружении подозрительных предметов звоните по телефонам: 01, 101, 112.