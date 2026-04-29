Следственный комитет России начал проверку по жалобе жителей деревни Сергиевское в Тульской области на плохое водоснабжение.

Местные жители жалуются, что водопровод изношен, вода течет с перебоями, а давление в трубах низкое. Многие месяцы люди покупают питьевую воду за свой счет, так как централизованная подача оставляет желать лучшего.

Проблема существует давно. Хотя в прошлом году власти обещали отремонтировать коммуникации, работы сделали лишь частично. Новые сроки ремонта постоянно переносят, а проблема водоснабжения так и осталась нерешенной.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил своему заместителю проверить обстоятельства произошедшего и доложить о результатах.