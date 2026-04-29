За три месяца хирурги Тульской детской областной клинической больницы провели около 500 операций. Чаще всего в экстренном порядке врачи оперировали острый аппендицит, рассказали в региональном минздраве.

В плановом порядке самыми распространенными диагнозами стали паховая грыжа, фимоз и варикоцеле.

Особенно хочется отметить успехи в области эндоскопических операций. Специалисты провели около 140 таких вмешательств. Эти малоинвазивные методики позволяют проводить операции через небольшие проколы, что существенно ускоряет выздоровление малышей и уменьшает время пребывания в больнице.

Отдельное внимание уделяется самым маленьким пациентам. За три месяца врачи успешно прооперировали двух новорожденных младше одного месяца с опасным заболеванием — гипертрофическим пилоростенозом. Это порок развития, при котором нарушается прохождение пищи из желудка в кишечник. Оба младенца благополучно выписаны домой в хорошем состоянии.