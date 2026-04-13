В Узловой иностранец устроил охоту на сбежавших сотрудников

И пытался подкупить сотрудников ГАИ.

В Узловой иностранец устроил охоту на сбежавших сотрудников
Фото из архива Myslo.

Узловский межрайонный прокурор направил в суд уголовное дело в отношении 34-летнего гражданина иностранного государства. Мужчина обвиняется в похищении человека и покушении на дачу взятки должностному лицу. 

По версии следствия, все началось с конфликта на работе. Обвиняемый и трое его знакомых руководили швейным цехом в Узловском районе. Узнав, что их сотрудники уехали на заработки в Московскую область, они решили вернуть их силой.

В августе 2025 года злоумышленники похитили в Серпухове 54-летнего мужчину — того человека, который помог их работникам найти новую работу. Его насильно привезли в Узловую и удерживали в квартире.

«Правоохранительные органы оперативно отреагировали на сообщение очевидца, который услышал крики о помощи из окна квартиры. В целях уклонения от уголовной ответственности обвиняемый покинул территорию региона», — рассказали в региональной прокуратуре. 

Однако в ноябре 2025 года его задержали в Смоленской области. Причем поймали его прямо на попытке дать взятку сотрудникам ГАИ. Они сообщили о преступлении руководству. Уголовное дело направлено в суд. 

«В отношении других фигурантов уголовного дела в декабре 2025 года вынесен обвинительный приговор. Суд приговорил виновных к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — добавили в ведомстве. 

сегодня, в 14:43 0
