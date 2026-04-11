Судебные приставы взыскали с тулячки 37 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД

Более 37 тысяч рублей взыскали судебные приставы с жительницы Тульской области, игнорирующей оплату штрафов ГИБДД.
34-летняя женщина пренебрегала правилами дорожного движения, за что 50 раз привлекалась к административной ответственности Госавтоинспекцией.
Большинство выписанных штрафов – за превышение скорости.
По истечении сроков добровольной уплаты исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области.
В целях взыскания задолженности судебным приставом вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства должницы, находящиеся на счете в банке.
Принятые судебным приставом меры побудили правонарушительницу пересмотреть свое отношение к исполнению административного наказания и оплатить штрафы ГИБДД в полном объеме.