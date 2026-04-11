  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Судебные приставы взыскали с тулячки 37 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Судебные приставы взыскали с тулячки 37 тысяч рублей за неоплаченные штрафы ГИБДД

Автоледи более 50 раз привлекалась за нарушение ПДД.

Более 37 тысяч рублей взыскали судебные приставы с жительницы Тульской области, игнорирующей оплату штрафов ГИБДД.

34-летняя женщина пренебрегала правилами дорожного движения, за что 50 раз привлекалась к административной ответственности Госавтоинспекцией.

Большинство выписанных штрафов – за превышение скорости. 

По истечении сроков добровольной уплаты исполнительные документы поступили в отделение судебных приставов Суворовского и Белевского районов Тульской области.

В целях взыскания задолженности судебным приставом вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства должницы, находящиеся на счете в банке.

Принятые судебным приставом меры побудили правонарушительницу пересмотреть свое отношение к исполнению административного наказания и оплатить штрафы ГИБДД в полном объеме.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
вчера, в 21:29 +1
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Успенском соборе Тулы состоялась пасхальная служба: фоторепортаж
В Успенском соборе Тулы состоялась пасхальная служба: фоторепортаж
В Туле таксист и два автобуса «поборолись» за остановку
В Туле таксист и два автобуса «поборолись» за остановку

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.