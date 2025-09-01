Слепой с собакой и баяном в переходе на Каминского: как Сергей Овчинников стал народным музыкантом Тулы

Фото Юлии Александровой и из семейного архива героев публикации.

Мужчину с собакой-поводырем знал каждый туляк. Впервые он пришел туда 32 года назад. На днях 70-летний Сергей погиб: попал под грузовик и умер в больнице. Myslo рассказывает его историю.

Сергей родился зрячим. Потерял зрение в возрасте 13 лет: вечером ложился спать зрячим, а на утро полностью ослеп. Это стало результатом осложнения после пневмонии. Мальчика поздно привели к врачу, вернуть зрение было уже невозможно.

С музыкальными инструментами Сергей подружился еще в детстве, до болезни — сам научился играть на баяне и гитаре. Вряд ли тогда он мог предположить, что именно за эти умения его и полюбит вся Тула.

Музыка оборвалась

Ночью субботы, 23 августа, Сергей Овчинников отправился гулять с собакой. Он часто так делал, поэтому супруга Светлана даже предположить не могла, что он уходит на свою последнюю прогулку.

— На улице моросил дождик, но прогулке это не мешало: лабрадор Гранд всегда ловко обводил Сережу вокруг луж. Гуляли они всегда знакомым маршрутом, поэтому я не беспокоилась. Около четырех часов раздался стук в дверь. Когда открыла, на пороге стоял знакомый. Он привел Гранда и сообщил, что около моста, как ехать из Тулы в Щекино, Сережу сбил грузовик. Его забрала скорая.

На фото: Светлана — супруга Сергея Овчинникова с псом Грандом.

Позже Госавтоинспекция сообщит: примерно в 3.50 на улице Московской в Щёкино 62-летний водитель фургона АФ 3720С4 наехал на 70-летнего незрячего человека. Предварительно, тот шёл по правому краю проезжей части.

Сергея сначала доставили в местную больницу, а затем срочно перевезли в реанимацию Тульской областной больницы.

— Меня пустили ненадолго в реанимацию. Муж еще был в сознании. Спрашиваю: «Помнишь, что произошло? Знаешь, как тебя зовут?» Он на все отвечал: «Нет».

Врачи диагностировали у Сергея огромное количество травм: сильное сотрясение головного мозга, перелом ребер и шейки бедра, разрыв легкого и кишечника.

— Врач мне сразу сказал: «Крепитесь, у него очень тяжёлое стояние». Его трижды реанимировали. Когда я уже была дома, раздался звонок. Мужской голос пригрозил: либо я забираю протокол происшествия у полиции, либо моей семье будет хуже. Не знаю, кто это звонил. Я была в шоке: у меня в больнице муж, а мне еще и угрожают!

В воскресенье я снова приехала к Сереже. Поднимаю одеяло, а он весь чёрный — все тело в синяках. Я говорю: «Серёженька, ты меня слышишь?» А медсестра говорит: «Не слышит — у него все органы отказали». Я за лобик схватилась, а он холодный. Я говорю: «Серёженька, выкарабкивайся!»

В тот же день спустя несколько часов Сергей скончался. До 71-го дня рождения он не дожил три недели.

Фотографироваться Сергей не любил, поэтому в семейном альбоме снимков с ним сохранилось не так много.

В воскресенье со Светланой связалась дочь водителя.

— Она сказала, что готова компенсировать лишь расходы на похороны, но только по чекам. А откуда у нас чеки от похоронщиков? Мы потратили 250 тысяч рублей — в кредит взяли, потому что у нас денег нет, мы небогато живем. Туляки вот собирали деньги в переходе, и те какой-то подонок украл.

На вопрос об угрозах дочь водителя ответила, что ничего про это не знает и никого не просила со мной связываться. Сказала, что ее отец переживает — не ест, сидит и смотрит в одну точку. А мой муж лежит и уже не встанет! И я сама от переживаний сдала: грыжа обострилась и болит, зрение упало: и так плохо видела, а теперь вообще почти ослепла!

Очевидцы ДТП, откликнитесь!

На данный момент полиция не нашла видеозаписи момента ДТП. В связи с этим Светлана обращается к свидетелям случившегося: если кто-то проезжал мимо и видел произошедшее, сообщите об этом!

Также женщина просит владельцев расположенных вблизи торговых объектов и заправки посмотреть камеры видеонаблюдения — возможно, они зафиксировали ДТП.

— Мне сказали, что камеры на дороге не работают уже две недели. Умоляю вас, помогите найти очевидцев! — добавляет Светлана. — В пятницу была на кладбище, много венков, цветов, а толку? Сережи больше нет! Он и муж был прекрасный, и отец отличный.

«Все играют, а я что?»

Познакомились будущие супруги в декабре 1990 года в санатории для слабовидящих и слепых «Солнечный берег» в Геленджике.

Светлана приехала с Кузбасса — г. Новокузнецк Кемеровской области, а Сергей — из Щекино Тульской области. В 1991 году сыграли свадьбу.

— Мне с ним было спокойно. Привлек своей душевностью, открытостью. И я не ошиблась, — вспоминает супруга. — Когда мы познакомились, Сережа работал на каком-то «слепецком» предприятии. Но в 90-е оно закрылось. И что делать? Детей надо кормить. И тогда он говорит: «Я умею играть — пойду в переход. Все играют, а я что?» Ну, так и начал. Сначала стыдно было, рассказывал, что краснел: играл и чувствовал, что щёки горят. Но он же кормилец — надо работать, каждый раз снова и снова шел. Так и привык.

В последние годы рассказывал, что ноги сами несут в переход, — уже просто не мог дома спокойно находиться.

Сам Сергей в 2013 году рассказывал Myslo:

«Играю в подземке, потому что… пришлось. Надо на что-то жить, а пенсия маленькая. Прохожие обычно дают денег; бывает, благодарят. В обычной жизни гуляю с собакой, слушаю музыку. Самый яркий случай — нет такого! Все мои дни похожи один на другой».

Сергей с собакой Тиной. 2013 год.

На протяжении 32 лет Сергей около 9 часов утра выходил из дома, садился на автобус до Тулы и ехал на работу. С 11 до 17 часов играл в переходе, а потом ехал домой.

Конечно, иногда случались конфликты с попрошайками и прохожими. Из-за этого иногда заканчивал рабочий день раньше.

— В 90-е, конечно, бывали случаи, наезжали на него, что он место чье-то занял. Деньги иногда воровали. Да и потом периодически и подростки, и попрошайки, и старушки неадекватные приставали — какие-то гадости ему высказывали. Он иногда не выдерживал и уходил: обидно становилось. Но полиция за него всегда заступалась.

Вот месяца три назад какая-то женщина пыталась его прогнать и стукнула даже по голове: «Ты собаку мучаешь и сам тут мучаешься — иди отсюда!» Прохожие, конечно, принялись Сережу защищать и прогнали эту женщину. В полицию мы тоже об этом сообщили. Больше она его не беспокоила.

По окончании рабочего дня Сергей приходил домой, сам разогревал ужин — не любил, когда ему помогают, — ел, включал музыкальный центр и ложился отдыхать.

Любил слушать музыку, книги или радио. Супруга вспоминает, что ходить куда-то он не любил:

— «Концертов и в переходе хватает, а в театре надо смотреть — послушать же спектакль могу и на музыкальном центре», — говорил. Домашний он человек был, скромный.

Иногда и дома играл. Псу Гранду, обычно абсолютно безучастно лежащему на картонке на улице, домашние концерты нравились. Он с удовольствием подпевал своему напарнику:

Супруги Овчинниковы воспитали сына и дочь. По воспоминаниям детей, Сергей был заботливым отцом, учил их самостоятельности и ответственности.

— Папа всегда говорил мне, что мы должны уметь защищаться и давать сдачи! — вспоминает дочь Вероника. — А так веселый был, пошутить любил. С внучкой тоже ему нравилось время проводить, вечерами отправлял меня спать, а сам укладывал её.

Народная память

Читатели Myslo и неравнодушные жители Тулы выступили с инициативой увековечить память Сергея Николаевича Овчинникова. Он долгие годы радовал прохожих теплом своего таланта и стал поистине народным любимцем и узнаваемым символом города.

Скульптуру «Слепой уличный музыкант с гармошкой и собакой» туляки предлагают разместить у перехода — там, где Сергей Николаевич играл людям более 30 лет. Как узнал Myslo у скульпторов, создание такого арт-объекта обойдется в 4 млн рублей.

Если вы хотите поддержать вдову музыканта Сергея Овчинникова, можете перечислить средства на карту Сбера по номеру телефона +7 915 691-35-69 (Светлана О.).