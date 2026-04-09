Землю под штраф и изъятие: тульским дачникам и застройщикам дали три года на размышление

Управление Росреестра по региону предупреждает: до 2028 года (а для некоторых категорий — до 2033-го) действует «профилактический» режим, когда за запущенную землю пока не штрафуют, а только предупреждают. Однако этот период — последний шанс привести наделы в порядок без последствий.

Речь идет об участках под ИЖС, садоводство и огородничество, где уже обнаружены признаки неиспользования. Собственникам дается три года переходного срока, чтобы без спешки и денежных взысканий устранить все нарушения: скосить сорняки и борщевик, убрать кустарник и мусор. Для тех, кто планирует строить дом, важно просто начать освоение в разумный срок после покупки.

Если после 2028 года (или 2033-го для льготных категорий) участок продолжит зарастать или пустовать, контролирующие органы перейдут к жестким мерам. Начнутся проверки, затем выпишут предписание, возбудят административное дело. При повторном игнорировании требований материалы передадут в суд — с перспективой принудительного изъятия земли.

«Мало оформить права, землю нужно использовать по назначению. Мы даем время и предупреждаем, чтобы каждый участок приносил пользу региону», — подчеркнула Виктория Ишутина, замруководителя областного Управления Росреестра.