  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  Землю под штраф и изъятие: тульским дачникам и застройщикам дали три года на размышление
новости
новости
Регистрация

Землю под штраф и изъятие: тульским дачникам и застройщикам дали три года на размышление

Владельцы заброшенных участков в Тульской области получили отсрочку, но расслабляться не стоит.

Фото Дмитрия Дзюбина.

Управление Росреестра по региону предупреждает: до 2028 года (а для некоторых категорий — до 2033-го) действует «профилактический» режим, когда за запущенную землю пока не штрафуют, а только предупреждают. Однако этот период — последний шанс привести наделы в порядок без последствий.

Речь идет об участках под ИЖС, садоводство и огородничество, где уже обнаружены признаки неиспользования. Собственникам дается три года переходного срока, чтобы без спешки и денежных взысканий устранить все нарушения: скосить сорняки и борщевик, убрать кустарник и мусор. Для тех, кто планирует строить дом, важно просто начать освоение в разумный срок после покупки.

Если после 2028 года (или 2033-го для льготных категорий) участок продолжит зарастать или пустовать, контролирующие органы перейдут к жестким мерам. Начнутся проверки, затем выпишут предписание, возбудят административное дело. При повторном игнорировании требований материалы передадут в суд — с перспективой принудительного изъятия земли.

«Мало оформить права, землю нужно использовать по назначению. Мы даем время и предупреждаем, чтобы каждый участок приносил пользу региону», — подчеркнула Виктория Ишутина, замруководителя областного Управления Росреестра.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:35
Другие статьи по темам
Событие
дачи земля
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 9 апреля: мокрый снег, гололедица и ветер

сегодня

112

1999

3

Жизнь Тулы и области
Владимир Путин наградил гендиректора «​​​​​​​Тулагорводоканала»

сегодня

82

2619

-36

Жизнь Тулы и области
Самокатчики в Туле: за и против

вчера

165

6348

-9

Жизнь Тулы и области
Как сделать тот самый омлет и что любят дети в школьных столовых: лучшие тульские повара раскрыли секреты

сегодня

37

3772

5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Кафе «Чико» на Советской в Туле закрыли на 60 суток
Кафе «Чико» на Советской в Туле закрыли на 60 суток
Полиция отказала в возбуждении дела о смерти слепого музыканта из перехода на Каминского
Полиция отказала в возбуждении дела о смерти слепого музыканта из перехода на Каминского

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.