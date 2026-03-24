«Увидели дым и бросились спасать»: тульские автоинспекторы вынесли женщину из огня

63-летняя жительница Щекино была в состоянии шока.

Вчера около полудня в Щёкино инспекторы ДПС Сергей Харыбин и Константин Колпаков патрулировали городские улицы. Внимание полицейских привлек густой дым, поднимавшийся над частным сектором, — они сразу же направились туда.

На улице Зайцева они увидели полыхающий дом. Вызвав подмогу, инспекторы бросились внутрь проверить, есть ли кто в доме. В едком дыму они обнаружили 63-летнюю хозяйку. Женщина была в шоке и не могла выбраться самостоятельно.

Не раздумывая, полицейские вывели её из горящего здания в безопасное место, где передали медикам. Сейчас жизни и здоровью спасённой тулячки ничто не угрожает.

Пожар потушили сотрудники МЧС. Причины возгорания устанавливаются.

сегодня, в 10:00
