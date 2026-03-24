Тулячке удалили опухоль матки весом 14 кг

Это крайне редкий случай. Женщина уже выписана, она восстанавливается дома под наблюдением врачей.

Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

В Тульской областной клинической больнице хирурги спасли 44-летнюю пациентку из Алексина, проведя сложнейшую операцию. Врачи удалили гигантскую множественную миому матки весом более 14 кг.

Три года женщину мучили кровотечения, а живот рос. Но за помощью она обратилась только прошлой осенью, когда ее состояние стало критическим. Ее гемоглобин упал до 78 г/л из-за анемии, вызванной кровотечениями. Пациентку срочно госпитализировали в областную больницу. Комплексное обследование подтвердило наличие множественных миоматозных узлов.

Опухоль практически полностью заполнила брюшную полость и оказывала сильное давление на соседние органы. Это не только доставляло физический дискомфорт, но и создавало прямую угрозу жизни. Операцию провела команда высококвалифицированных специалистов: заведующая гинекологическим отделением Юлия Тулупова, акушеры-гинекологи Ольга Волкова, Наталья Дорофеева и Олег Соболенков, а также операционная медсестра Ольга Хуснутдинова.

«Из-за размеров опухоли и ее плотного сращения с окружающими тканями главной задачей было свести к минимуму риск кровопотери и не повредить жизненно важные структуры — мочеточники, кишечник и крупные сосуды. Мы выбрали тактику максимально бережного выделения новообразования с поэтапным удалением узлов и тщательным гемостазом», — пояснила Юлия Тулупова.

Благодаря профессионализму гинекологов и слаженной работе всего медперсонала операция завершилась благополучно. Опухоль удалена полностью, при этом удалось сохранить целостность брюшной полости и репродуктивные органы женщины.