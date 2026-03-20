Упавшая наледь сломала тулячке руку: СК начал проверку

Следственный комитет по Тульской области начал проверку по сообщению о происшествии на улице Макаренко, 2. Сообщалось, что местная жительница получила травму от упавшей с крыши дома наледи. У женщины диагностирован перелом руки.

«Руководителем следственного управления СК России по Тульской области Владимиром Владимировичем Усовым поручено подчиненным сотрудником в рамках процессуальной проверки установить объективные обстоятельства сложившейся ситуации. В настоящее время следователем следственного отдела по Привокзальному району города Тулы организован комплекс проверочных мероприятий», — сообщили в пресс-службе ведомства.