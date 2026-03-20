Центробанк снизил ключевую ставку до 15%

Такое решение обусловлено постепенным замедлением инфляции.

Центробанк снизил ключевую ставку до 15%

Совет директоров Центробанка России принял решение снизить ключевую процентную ставку до 15% годовых, сказано на сайте регулятора. 

Вопрос о дальнейшем уменьшении ставки будет решаться на последующих заседаниях, учитывая устойчивость замедления инфляции, инфляционные ожидания и возможные риски внутренней и внешней среды.

В 2026 году годовая инфляция снизится до диапазона 4,5–5,5%, а начиная со второго полугодия 2026 года стабильно удержится вблизи отметки 4%. В последующие годы инфляция будет удерживаться на заданном целевом уровне.

В январе–феврале 2026 года рост цен с учётом сезонных факторов ускорился до 10,2% в годовом исчислении (после 4,4% в четвёртом квартале 2025 года). Базовая инфляция (без учёта волатильных компонентов) увеличилась до 7,0% (после 5,0% в предшествующем периоде). Текущие годовые показатели инфляции составляют 5,9%.

Хотя в феврале рост цен заметно замедлился после устранения краткосрочных факторов, инфляционные ожидания населения остаются высокими и могут помешать долгосрочному снижению инфляции.

сегодня, в 13:42
