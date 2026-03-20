В Туле на борьбу с борщевиком потратят больше 7 млн рублей

Больше всего получит Зареченский округ.

В областном центре на борьбу с борщевиком потратят больше 7 миллионов рублей. Сразу несколько тендеров размещено на портале госзакупок. 

Так, Зареченский округ получит 3,4 миллиона рублей, Пролетарский — 2,7 миллиона, Привокзальный — 800 200 рублей. На комплексную обработку от борщевика выделят 593 тысячи рублей.

Срок выполнения контрактов — с даты заключения до конца сентября 2026 года. Работы включают не только механическую чистку, но и обработку территорий гербицидами. 

В документах указано, что первая обработка (химическая или механическая) запланирована на период с 12 мая по 15 июня, когда высота растений достигает от 10 до 70 см. После завершения первой обработки не ранее чем через 25 дней проводится оценка её эффективности.

Вторая обработка (также химическая или механическая) назначается не ранее чем через 25 дней после проверки эффективности первой обработки, в период с 15 июля по 15 августа, если это окажется необходимым ввиду возобновления роста борщевика.

