  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Узловой задержан сотрудник организации, в цехе которой обрушилась крыша и погибли два человека - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Узловой задержан сотрудник организации, в цехе которой обрушилась крыша и погибли два человека

4 марта под снегом рухнула крыша предприятия, арендующигт площади на Узловском машзаводе.

В Узловой задержан сотрудник организации, в цехе которой обрушилась крыша и погибли два человека

Следствием предварительно установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей главным инженером организации, 4 марта в цехе по производству металлоконструкций на ул. Заводской в городе Узловой, из-за износа конструкций под давлением снежных масс обрушилась кровля.

В результате произошедшего два работника скончались на месте происшествия.
 

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


Следователями была изучена документация коммерческих компаний, арендующих данный цех у местной организации, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.
 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
вчера, в 21:53 +1
Другие статьи по темам
Событие
Трагедия Узловая
В тульском минтрансе решают, как преобразить Московский вокзал и привокзальную площадь
Жизнь Тулы и области
В тульском минтрансе решают, как преобразить Московский вокзал и привокзальную площадь
вчера, в 15:30, 42 1399 -1
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 марта: снег и легкий мороз
вчера, в 07:00, 155 2879 6
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
Жизнь Тулы и области
Власти обсудили, как изменится облик улицы Фридриха Энгельса в Туле
вчера, в 11:10, 109 2855 -24
В 2026 году ЕГЭ в России сдают 750 тысяч человек, в Тульской области — более 5,5 тысячи
Жизнь Тулы и области
В 2026 году ЕГЭ в России сдают 750 тысяч человек, в Тульской области — более 5,5 тысячи
вчера, в 17:21, 34 445 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В феврале благодаря отряду «ЛизаАлерт» 23 туляка вернулись домой
В феврале благодаря отряду «ЛизаАлерт» 23 туляка вернулись домой
Туляки с ул. Кауля пожаловались на протечки из-за нечищеной кровли: что ответила УК
Туляки с ул. Кауля пожаловались на протечки из-за нечищеной кровли: что ответила УК

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.