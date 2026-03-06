В Узловой задержан сотрудник организации, в цехе которой обрушилась крыша и погибли два человека

Следствием предварительно установлено, что вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей главным инженером организации, 4 марта в цехе по производству металлоконструкций на ул. Заводской в городе Узловой, из-за износа конструкций под давлением снежных масс обрушилась кровля.



В результате произошедшего два работника скончались на месте происшествия.



В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Следователями была изучена документация коммерческих компаний, арендующих данный цех у местной организации, допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы.

