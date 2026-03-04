  1. Моя Слобода
Обрушение крыши цеха в Узловой: один человек остался под завалами

На месте трагедии работают следователи и межрайонный прокурор Александр Шевцов.

Обрушение крыши цеха в Узловой: один человек остался под завалами
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области по факту обрушения кровли цеха по производству металлоконструкций в на ул. Заводской в Узловой, принадлежащему ООО «Металлстройпроект» возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/24/34/d926-6bf2-4633-a964-4019375c958f/370b6c69-1822-40f6-8a96-a2e310419b9d.jpg

По уточненным данным в цеху находилось 45 человек. 
43 вышли самостоятельно, 1 человек погиб, 1 остался под завалами, его ищут спасатели.

Следователи и криминалисты аппарата следственного управления выехали на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего. Также на месте находится межрайонный прокурор Александр Шевцов. Для устранения всех выявленных нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

сегодня, в 18:32 0
