Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения крыши цеха в Узловой: видео

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области ликвидируют последствия обрушения кровли производственного цеха в Узловой.
По уточненным данным, в момент обрушения внутри находились 45 человек.
43 из них выбрались наружу самостоятельно, 1 человек погиб, ещё один остаётся под завалами, его ищут спасатели.
Возбуждено уголовное дело, в причинах произошедшего разбираются следователи.
Узловский межрайонный прокурор Александр Шевцов сообщил, что крыша цеха обрушилась под тяжестью снега. Помещения Узловского машиностроительного завода сдавались в аренду двум коммерческим организациям, производящим металлоконструкции.