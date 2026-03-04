  1. Моя Слобода
Спасатели продолжают разбор завалов на месте обрушения крыши цеха в Узловой: видео

Судьба одного из рабочих по-прежнему остаётся неизвестной.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области, видео - ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области ликвидируют последствия обрушения кровли производственного цеха в Узловой.

По уточненным данным, в момент обрушения внутри находились 45 человек.
43 из них выбрались наружу самостоятельно, 1 человек погиб, ещё один остаётся под завалами, его ищут спасатели.

Возбуждено уголовное дело, в причинах произошедшего разбираются следователи.

Узловский межрайонный прокурор Александр Шевцов сообщил, что крыша цеха обрушилась под тяжестью снега. Помещения Узловского машиностроительного завода сдавались в аренду двум коммерческим организациям, производящим металлоконструкции.

сегодня, в 20:47 0
Другие статьи по темам
Событие
обрушение кровли ЧП уголовное дело происшествие ГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская область Узловая
