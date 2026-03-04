Будущим архитекторам Тулы рассказали, как спроектировать территорию семейного счастья

Темой встречи стало создание в регионе комфортной и безопасной городской среды, подготовки инфраструктурных проектов, а также развитие муниципалитетов и укрепление кадрового потенциала.

– На днях состоялось оглашение послания губернатора Дмитрия Миляева жителям региона. В рамках него был дан старт проекту «Тульская область - территория семейного счастья».

Городская архитектура является одним из инструментов создания территории семейного счастья. Благоустроенные и безопасные дворы, общественные пространства, социальная и транспортная инфраструктуры, все, что связано с ЖКХ – всё это формирует городской облик, - сказал Михаил Пантелеев.

Сегодня каждый город оценивается с точки зрения удобства. Если людям удобно в нем жить, то территория развивается. А если нет, то она теряет людей. Все города конкурируют за человеческий капитал: где люди, там и инвестиции. А инвестиции – это социальная стабильность. По объему инвестиций тоже выигрывают те города, где удобно людям жить.

Архитектура определяет облик городов на десятилетия. Поэтому мы ждем от ваших будущих проектов ориентации на семью: работая над ними, вы должны учитывать, чтобы ими было удобно пользоваться людям любых возрастных категорий: школьникам, студентам, молодым семьям с детьми и пожилым гражданам.

Территорию семейного счастья мы создаем для будущих поколений. А будущее – это вы.

Заместитель председателя правительства Тульской области Наталья Аникина рассказала, что уже сегодня у студентов ТулГУ есть шанс проявиться себя в конкурсе «Лучший проект благоустройства общественных пространств», который организует Тульское отделение Союза архитекторов России и Министерство жилищного хозяйства и благоустройства.

На конкурсе представлены две номинации:

лучший дизайн-проект детской площадки,

лучший дизайн-проект площадки для выгула собак.

Заявки принимаются на сайте до 19 апреля. По итогам конкурса в каждой номинации будет определен победитель, также все участники конкурса получат призы от спонсоров и дипломы.

Кроме того, студентам рассказали о том, как готовились проекты, реализованные в муниципальных центрах Тульской области. Завершилась встреча неформальным общением.