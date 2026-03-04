Больше 160 нарушений за 5 дней: тульские гаишники подвели итоги рейда «Пешеход»

Сотрудники ДПС дежурили на аварийно-опасных участках дорог Тулы и области.

Фото: тульская Госавтоинспекция.

Полицейские провели 30 рейдовых мероприятий по профилактике и пресечению нарушений ПДД пешеходами. Были выявлены 130 нарушений ПДД, а также 32 факта непредоставления водителями преимущества в движении пешеходам.

Инспекторы обращали внимание пешеходов на необходимость быть предельно внимательными и осторожными при переходе проезжей части, а водителей призывали быть внимательнее на подъездах к пешеходным переходам.

Во время рейдов полицейские раздали тулякам 200 световозвращающих элементов. Региональная Госавтоинспекция напоминает: соблюдение правил ПДД – залог безопасности! Пешеходам следует использовать светоотражающие элементы при передвижении в темное время суток.