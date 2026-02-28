  1. Моя Слобода
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Жителей просят сохранять спокойствие.

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА. Об этом в мессенджере МАХ написал губернатор Дмитрий Миляев. 

Жителей просят сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.

сегодня, в 17:32 −3
