В Тульской области водитель самосвала разогнался и влетел на встречку в фуру: два человека погибли

Фото из архива Myslo.

Гособвинитель прокуратуры Каменского района поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Орловской области.

Мужчина, будучи водителем самосвала, в январе 2024 года превысил скорость, не справился с управлением и влетел на встречке в фуру Iveco, в которой находилось четверо человек. Авария случилась на трассе Лапотково — Ефремов.

«В результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля „IVECO“, двум другим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд, учитывая доводы обвинения, приговорил виновника ДТП к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил его права управлять транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.