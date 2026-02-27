Атлантическое тепло изменит погоду в Центральной России: от морозов к оттепели и рекордному снеготаянию

Фото Алексея Пирязева.

Процесс потепления будет неравномерным. Центральная Россия окажется на дальней периферии циклона, поэтому осадки здесь будут слабыми. И не помешают активному потеплению. Если сегодня днем около 0°, то с началом календарной весны синоптики прогнозируют до +4°.

Главным последствием станет стремительное таяние снега. По расчетам специалистов, сугробы за выходные уменьшатся сантиметров на двадцать. Снежные заносы на улицах стремительно сменятся лужами и разливами рек, обещают синоптики Центра погоды «Фобос».