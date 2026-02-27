  1. Моя Слобода
Атлантическое тепло изменит погоду в Центральной России: от морозов к оттепели и рекордному снеготаянию

Циклон атлантического происхождения начинает масштабную трансформацию погоды на Европейской территории России.

Фото Алексея Пирязева.

Процесс потепления будет неравномерным. Центральная Россия окажется на дальней периферии циклона, поэтому осадки здесь будут слабыми. И не помешают активному потеплению. Если сегодня днем около 0°, то с началом календарной весны синоптики прогнозируют до +4°.

Главным последствием станет стремительное таяние снега. По расчетам специалистов, сугробы за выходные уменьшатся сантиметров на двадцать. Снежные заносы на улицах стремительно сменятся лужами и разливами рек, обещают синоптики Центра погоды «Фобос».

сегодня, в 17:20 +3
В Тульской области водитель самосвала разогнался и влетел на встречку в фуру: два человека погибли
В Тульской области водитель самосвала разогнался и влетел на встречку в фуру: два человека погибли
В Туле автобус лихо промчал на красный
В Туле автобус лихо промчал на красный

