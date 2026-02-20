Силовики задержали ОПГ из Северного Кавказа: мужчины вымогали у тулячки 2 млн рублей

Об этом сообщают пресс-службы региональных УФСБ и УМВД.

В Туле полицейские совместно с ФСБ задержали четырех уроженцев Северного Кавказа, подозреваемых в вымогательстве.

По предварительной информации, подозреваемые требовали у 39-летней предпринимательницы из Тулы 2 миллиона рублей. Заявили, что она должна им деньги, но не объяснили за что. Потерпевшую запугивали и даже избили.

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Все они ранее были судимы. Отметим, что в ходе обысков у мужчин изъяли телефоны, ноутбук, штампы и печати различных организаций, травматические патроны, электрошоковое устройство «Гром» и наручники.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Вымогательство».