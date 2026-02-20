  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Силовики задержали ОПГ из Северного Кавказа: мужчины вымогали у тулячки 2 млн рублей - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Силовики задержали ОПГ из Северного Кавказа: мужчины вымогали у тулячки 2 млн рублей

Об этом сообщают пресс-службы региональных УФСБ и УМВД.

Силовики задержали ОПГ из Северного Кавказа: мужчины вымогали у тулячки 2 млн рублей

В Туле полицейские совместно с ФСБ задержали четырех уроженцев Северного Кавказа, подозреваемых в вымогательстве.

По предварительной информации, подозреваемые требовали у 39-летней предпринимательницы из Тулы 2 миллиона рублей. Заявили, что она должна им деньги, но не объяснили за что. Потерпевшую запугивали и даже избили. 

В результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые задержаны. Все они ранее были судимы. Отметим, что в ходе обысков у мужчин изъяли телефоны, ноутбук, штампы и печати различных организаций, травматические патроны, электрошоковое устройство «Гром» и наручники.

В настоящее время подозреваемые арестованы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Вымогательство». 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:03 0
Другие статьи по темам
Прочее
ФСБ Тула полиция задержание вымогательство
За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы
Жизнь Тулы и области
За ночь в Тульской области выросли метровые сугробы
сегодня, в 10:15, 104 2755 1
Погода в Туле 20 февраля: небольшой снег и до восьми градусов мороза
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 февраля: небольшой снег и до восьми градусов мороза
сегодня, в 07:00, 98 1476 6
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
Жизнь Тулы и области
Наталья Аникина предложила провести массовую акцию по расчистке дворов от снега
вчера, в 20:10, 185 5796 -36
Туляк лишился свободы за отказ от участия в боевых действиях
Дежурная часть
Туляк лишился свободы за отказ от участия в боевых действиях
сегодня, в 14:42, 49 2223 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Заокском районе нашли фантомную фирму, штамповавшую фальшивые сертификаты на молоко
В Заокском районе нашли фантомную фирму, штамповавшую фальшивые сертификаты на молоко
Туляк лишился свободы за отказ от участия в боевых действиях
Туляк лишился свободы за отказ от участия в боевых действиях

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.