В Заокском районе нашли фантомную фирму, штамповавшую фальшивые сертификаты на молоко

В Заокском районе специалисты Россельхознадзора проверили компанию «Молочный дом». По данным ветеринарной информационной системы «Меркурий», с ноября 2025 года по январь 2026 года предприятие оформило сертификаты на 708,6 тонны молочных продуктов.

При проверке по юридическому адресу фирмы выяснилось, что на площадке отсутствуют условия для производства молока в заявленных объемах. Это дало основание предположить, что предприятие занимается «фантомной» деятельностью — выпускает поддельные сертификаты без реального выпуска продукции.

В результате нарушений Россельхознадзор исключил компанию из реестра системы «ВетИС», аннулировал оформленные ею сертификаты и декларацию о соответствии продукции. Это позволит предотвратить попадание на рынок опасной и недоброкачественной продукции.