  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города

Смотрим, как метель заметает дворы, дороги и пешеходов.

Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города
Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 16 февраля, Тулу накрыл мощный балканский циклон «Вивиан». Непрекращающийся снегопад продолжает засыпать город. Ветер с порывами до 17 м/с. Пожалуй, наслаждаться этой снежной красотой приятно только из окна. 

На улицах творится хаос: на дорогах гигантские пробки, автомобилисты с трудом освобождают свои машины из сугробов. Коммунальные службы не успевают справляться с объемом снега, и люди сами выходят чистить дворы и дорожки.

Отметим, непогода продержится в регионе до конца суток 17 февраля. 

Смотрим, как метель в Туле заметает дворы, дороги и пешеходов в фоторепортаже Дмитрия Дзюбина. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф:
сегодня, в 17:20 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
погода метель
Белый плен: Тулу сковали гигантские пробки из-за снегопада
Жизнь Тулы и области
Белый плен: Тулу сковали гигантские пробки из-за снегопада
сегодня, в 09:32, 78 5345 0
Погода 16 февраля: в Туле сильный снег и ветрено
Жизнь Тулы и области
Погода 16 февраля: в Туле сильный снег и ветрено
сегодня, в 07:00, 129 3249 3
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
Дежурная часть
Снежный коллапс на тульских дорогах спровоцировал несколько ДТП: 1 человек погиб, 6 пострадали
сегодня, в 18:33, 32 2281 0
Пенсионерка из Тулы отдала мошенникам 8 млн рублей
Дежурная часть
Пенсионерка из Тулы отдала мошенникам 8 млн рублей
сегодня, в 13:00, 39 1827 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Первомайской водитель не захотел стоять на красный сигнал светофора
На ул. Первомайской водитель не захотел стоять на красный сигнал светофора
Жительница Новомосковска случайно убила сожителя: мужчина отказался платить за такси
Жительница Новомосковска случайно убила сожителя: мужчина отказался платить за такси

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.