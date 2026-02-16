Снежный апокалипсис в Туле: фоторепортаж с улиц города

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня, 16 февраля, Тулу накрыл мощный балканский циклон «Вивиан». Непрекращающийся снегопад продолжает засыпать город. Ветер с порывами до 17 м/с. Пожалуй, наслаждаться этой снежной красотой приятно только из окна.

На улицах творится хаос: на дорогах гигантские пробки, автомобилисты с трудом освобождают свои машины из сугробов. Коммунальные службы не успевают справляться с объемом снега, и люди сами выходят чистить дворы и дорожки.

Отметим, непогода продержится в регионе до конца суток 17 февраля.

Смотрим, как метель в Туле заметает дворы, дороги и пешеходов в фоторепортаже Дмитрия Дзюбина.