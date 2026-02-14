Новомосковская квартирантка оставила соседей без газа, сломав вентиляцию

Женщина отказалась мирно решать вопрос и никого не пускала в свою квартиру.

Новомосковский районный суд рассматривает иск управляющей компании ООО РСК «Надежный дом-2» к жительнице Новомосковска. Истец требует разрешить представителям компании войти в квартиру ответчика для проведения восстановительных работ.

Компания провела обследование и выяснила, что женщина демонтировала трубы дымовентиляционных каналов, препятствуя подключению газа в квартирах.

После обнаружения неисправности компания предложила жильцам устранить проблему добровольно, направить специалистов для восстановления системы вентиляции, однако ответчица отказалась предоставить доступ в свою квартиру.

Поскольку разногласия не удалось урегулировать миром, судья назначил судебное заседание на 11 марта.