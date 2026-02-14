Тульские слуховые аппараты экспортируют в Саудовскую Аравию

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Тульская «Октава ДМ» заключила соглашение о поставках слуховых аппаратов НОТА в Саудовскую Аравию. Сделка была анонсирована на выставке «ИННОПРОМ» в Эр-Рияде.

На мероприятии тульский бренд продемонстрировал широкий ассортимент продукции, включая радиосистемы, микрофоны, слуховые аппараты, аудиобейджи и гарнитуру. Особенностью представленных изделий является использование отечественных компонентов и сборка на предприятии в Туле.

Разработанные устройства предназначены для компенсации различной степени потери слуха — от легкой до тяжелой. Слуховые аппараты оснащены алгоритмами анализа окружающих звуков и выделения голоса говорящего, что облегчает восприятие речи.