Тульские слуховые аппараты экспортируют в Саудовскую Аравию

В изделия заложили алгоритмы анализа окружающей акустической обстановки.

Тульские слуховые аппараты экспортируют в Саудовскую Аравию
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Тульская «Октава ДМ» заключила соглашение о поставках слуховых аппаратов НОТА в Саудовскую Аравию. Сделка была анонсирована на выставке «ИННОПРОМ» в Эр-Рияде.

На мероприятии тульский бренд продемонстрировал широкий ассортимент продукции, включая радиосистемы, микрофоны, слуховые аппараты, аудиобейджи и гарнитуру. Особенностью представленных изделий является использование отечественных компонентов и сборка на предприятии в Туле.

Разработанные устройства предназначены для компенсации различной степени потери слуха — от легкой до тяжелой. Слуховые аппараты оснащены алгоритмами анализа окружающих звуков и выделения голоса говорящего, что облегчает восприятие речи.

сегодня, в 18:25 +1
Новомосковская квартирантка оставила соседей без газа, сломав вентиляцию
Новомосковская квартирантка оставила соседей без газа, сломав вентиляцию
В Тульской области увеличили размер пособия детям солдат-срочников
В Тульской области увеличили размер пособия детям солдат-срочников

