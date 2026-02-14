Туляков предупреждают о сильном мокром снеге

Жителей Тульской области предупреждают о непогоде. В ближайшие часы ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега.
В течение суток 15 февраля ожидается сильная гололедица.
Единый номер вызова экстренных служб: 112.
В течение суток ожидается гололедица.
