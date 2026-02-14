  1. Моя Слобода
  Туляков предупреждают о сильном мокром снеге
Туляков предупреждают о сильном мокром снеге

В течение суток ожидается гололедица.

Фото из архива Myslo.

Жителей Тульской области предупреждают о непогоде. В ближайшие часы ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега. 

В течение суток 15 февраля ожидается сильная гололедица.

Единый номер вызова экстренных служб: 112.

сегодня, в 19:37 0
