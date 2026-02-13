В Туле подростки убили инвалида за нетрадиционную ориентацию: дело передано в прокуратуру

Престуление произошло еще в сентябре 2024 года.

В Туле четверо подростков в возрасте от 15 до 17 лет обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшем смерть потерпевшего, хулиганстве, разбое и возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства.

Как стало известно Myslo, в настоящий момент расследование дела завершено — материалы переданы в прокуратуру.

Напомним, преступление было совершено еще 28 сентября 2024 года. 44-летний потерпевший, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, познакомился на сайте знакомств с молодым мужчиной (по имеющимся данным, потерпевший был нетрадиционной ориентации) и пригласил его в гости для совместного времяпрепровождения.

Однако в квартиру потерпевшего явились четверо разъяренных подростков, причисляющих себя к «ультраправым». Двое из них с порога принялись избивать жертву, а двое малолеток снимали весь процесс на камеру. Чуть позже видео зверской расправы подростки разместили у себя в закрытом телеграм-канале.

Потерпевшего госпитализировали, но 30 сентября он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Личности подозреваемых установили в кратчайшие сроки — прямо напротив квартиры погибшего располагалась камера видеонаблюдения. Благодаря записям подростков идентифицировали, а потом задержали. В региональном СК добавили, что обвиняемые также похитили имущество из квартиры потерпевшего.