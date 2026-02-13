  1. Моя Слобода
С 14 февраля на Орловском путепроводе организуют пешеходную дорожку

О пешеходном сообщении между зоной производства работ и проезжей частью проспекта Ленина рассказали в администрации Тулы.

Фото администрации Тулы.

С 14 февраля до 7 апреля на Орловском путепроводе проложат пешеходную дорожку между зоной демонтированных трамвайных путей и проезжей частью. 

Автомобильный транспорт по мосту идет по прежней схеме в четыре полосы: две полосы в сторону центра и две на выезд.

Такая схема будет действовать до 7 апреля 2026 года, когда строительно-монтажные работы первого этапа реконструкции со стороны Южного рынка завершатся, включая устройство разворотного проезда с Калужского шоссе.

Напомним, с 7 февраля трамвай не ходит от Орловского путепровода до п. Менделеевского. Движение трамваев № 12, 13, 14 осуществляется по измененной схеме:

  • трамвайный маршрут № 13 от ст. Металлург по установленной схеме до ул. Станиславского (Автовокзал) — далее по ул. Ф. Энгельса — ул. Советской — ул. Коминтерна до Кондитерской фабрики;
  • трамвайный маршрут № 14 от Кондитерской фабрики по установленной схеме до ул. Станиславского (Автовокзал) — далее через Красный перекоп — ул. Советскую — Пролетарский мост до ст. «Металлург»;
  • трамвайный маршрут № 12 от ул. Штыковой по установленной схеме до ул. Станиславского (Автовокзал) — далее по ул. Ф. Энгельса — ул. Советской — ул. Коминтерна до Московского вокзала.

Дополнительно от остановки «Педуниверситет» до ул. Станиславского организовано челночное движение трамваем: поезд из двух вагонов ездит бесплатно.

График движения с 7.00 до 20.00, средний интервал — 15 мин.

Во время второго этапа работ по реконструкции Орловского путепровода будут менять рельсы от моста до поселка Менделеевского. Открыть полное трамвайное сообщение власти планируют к 1 сентября.

сегодня, в 16:58 0
