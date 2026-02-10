  1. Моя Слобода
новости
новости
В тульских лесах отстреляют больше 160 кабанов из-за АЧС

Охоту будут вести до 10 марта.

В тульских лесах отстреляют больше 160 кабанов из-за АЧС
Фото Алексея Пирязева.

Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области выпустило приказ о регулировании численности кабанов на территории региона.

Цель отстрела — предотвращение распространения африканской чумы свиней и защита экосистемы региона. Добычу разрешили вести до 10 марта. 

Общий объем добычи определен по охотничьим хозяйствам Тульской области. Всего предполагается добыть более 160 голов кабанов. 

Каждое охотхозяйство обязано контролировать процесс и представлять отчеты в отдел государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов департамента охотничьего хозяйства министерства. 

Полный перечень охотничьих угодий и объемы добычи можно посмотреть в приложении к документу по ссылке. 

 

Фотограф:
сегодня, в 10:18 0
Место
Тульская область
Прочее
АЧС кабаны отстрел
