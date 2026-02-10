В тульских лесах отстреляют больше 160 кабанов из-за АЧС

Министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Тульской области выпустило приказ о регулировании численности кабанов на территории региона.
Цель отстрела — предотвращение распространения африканской чумы свиней и защита экосистемы региона. Добычу разрешили вести до 10 марта.
Общий объем добычи определен по охотничьим хозяйствам Тульской области. Всего предполагается добыть более 160 голов кабанов.
Каждое охотхозяйство обязано контролировать процесс и представлять отчеты в отдел государственного мониторинга и использования охотничьих ресурсов департамента охотничьего хозяйства министерства.
Полный перечень охотничьих угодий и объемы добычи можно посмотреть в приложении к документу по ссылке.